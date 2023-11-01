Переходное кольцо понижающие, 77-72 мм (состояние new) (б/у)
Код товара : УТ-00071282
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-01
Причина уценки:
Без следов эксплуатации.
190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Позволяет устанавливать на объектив резьбовые аксессуары с меньшим диаметром.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: new
Гарантия 14 дней.