Компактное зарядное устройство для 2 или 4 аккумуляторов типа AA / AAA (заряжаются только попарно) c никель-металлогидридной (Ni-MH) электрохимической системой. Работает от любого USB-источника: сетевого адаптера, автомобильного адаптера, USB гнезда компьютера, универсальных USB аккумуляторов и так далее. Это позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге. Оснащено светодиодными индикаторами, показывающим процесс заряда. В комплекте USB кабель длиной 70 см.