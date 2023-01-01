Зарядное устройство Kodak USB-4 C8002B, для 2 или 4 АА / ААА, USB
Код товара : УТ-00064808
Артикул : C8002B
790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Компактное зарядное устройство для 2 или 4 аккумуляторов типа AA / AAA (заряжаются только попарно) c никель-металлогидридной (Ni-MH) электрохимической системой. Работает от любого USB-источника: сетевого адаптера, автомобильного адаптера, USB гнезда компьютера, универсальных USB аккумуляторов и так далее. Это позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге. Оснащено светодиодными индикаторами, показывающим процесс заряда. В комплекте USB кабель длиной 70 см.
- Входной ток: USB 5В 1А
- Интерфейс: USB 2.0 Micro B
- Ток заряда: АА - 200 мА, ААА - 100 мА
- Время зарядки: ок. 11 часов для аккумуляторов АА 2000 мАч или ААА 1000 мАч