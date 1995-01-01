Цветная негативная высокочувствительная пленка хорошо подходит для съемки в вечернее время, в помещениях, для съемки с короткими выдержками (спорт). Зерно достаточно мелкое для ISO 400 (Print Grain Index = 46), благодаря эмульсии KODAK T-GRAIN. Цвета яркие, насыщенные, с естественной передачей тонов кожи. Проявляется по процессу C-41. Хранить при температуре 21° или ниже (не замораживать). Для лучших результатов проявляйте пленку сразу после съемки.