Плёночный фотоаппарат Kodak Ultra i60 Film Camera Yellow (уцененный)
Код товара : УТ-00069215
Артикул : DA00258 (у)
Причина уценки:
мятая упаковка
5 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Простая компактная пленочная фотокамера в ретро-стиле. Похожа на одноразовые фотоаппараты, но, в отличие от них, здесь пленку можно менять. Умеренно-широкоугольный объектив, очень простое управление: наведись и нажми на спуск. Вспышка включается и отключается вручную (выезжает из корпуса), перемотка также ручная. Корпус из ABS пластика, передняя панель отделана искусственной кожей. Рекомендуется использовать пленку с высокой светочувствительностью (min. ISO 200 и выше).