Простая компактная пленочная фотокамера в ретро-стиле. Похожа на одноразовые фотоаппараты, но, в отличие от них, здесь пленку можно менять. Умеренно-широкоугольный объектив, очень простое управление: наведись и нажми на спуск. Вспышка включается и отключается вручную (выезжает из корпуса), перемотка также ручная. Корпус из ABS пластика, передняя панель отделана искусственной кожей. Рекомендуется использовать пленку с высокой светочувствительностью (min. ISO 200 и выше).