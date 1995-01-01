Kodak Tri-X 400 (она же TX400 или 400TX) – это легендарная черно-белая негативная фотопленка, выпускающаяся с 1954 года (с несколькими модернизациями эмульсии) Она считается абсолютной классикой репортажной, уличной и документальной фотографии. В отличии от современной эмульсии T-Max (она же EKTAPAN), здесь используются классические кубические кристаллы серебра, поэтому зернистость Tri-X 400 более выражена, но очень эстетична. Пленка обладает высоким контрастом и при этом превосходной фотографической широтой, она прощает даже очень грубое переэкспонирование (на 3-4 ступени), сохраняя детали в светлых участках. При недостаточной освещенности, Tri-X 400 можно экспонировать с недодержкой до 3 ступеней (EI 800 / 1600 / 3200), увеличивая время проявки (пуш-процессинг). Это повышает контраст и зернистость, но результаты все равно получаются приемлемого качества.

Tri-X 400 отлично подходит для стрит-фотографии и репортажа, художественной портретной съемки, жанра, документалистики. Как описывает ее сам производитель, «разработанная для самых разных условий съемки, TRI-X 400 обеспечивает классическую структуру зерна, исключительную резкость контуров и высокую разрешающую способность, гарантируя четкую проработку деталей».

Хранение. Tri-X 400 можно хранить при температуре до 24° С. В регионах с жарким климатом рекомендуется использовать холодильники, при этом после извлечения пленке нужно дать 2-3 часа для нагрева до комнатной температуры. Зарядку пленки в камеру рекомендуется производить при приглушенном освещении.

Характеристики