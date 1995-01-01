Kodak TRI-X 320 – это высокочувствительная панхроматическая черно-белая негативная пленка, отличающаяся универсальностью и особой эстетикой. Разработанная для самых разных условий съемки, TRI-X 320 обеспечивает классическую структуру зерна, исключительную резкость контуров и высокую разрешающую способность, гарантируя четкую проработку деталей. В настоящий момент TRI-X 320 выпускается только в листовом виде, для камер крупного формата.

Как описывает ее сам производитель, «TRI-X 320 (320TXP) отличается превосходной тональной градацией и блистательными светлыми участками (brilliant highlights). Она особенно хорошо подходит для съемки в помещении, в том числе при использовании вспышки. Она также полезна для портретной съемки при низкоконтрастном контровом освещении на открытом воздухе».

Пленка обладает мягким контрастом в тенях: в отличии от эмульсии TRI-X 400, у которой при стандартном экспонировании тени довольно быстро уходят в черный, кривая TRI-X 320 демонстрирует так называемую «затяжную пятку» – теневые участки не проваливаются в глухой черный цвет мгновенно, а плавно и мягко уходят в темноту. TRI-X 320 гораздо меньше прощает ошибки экспонирования: при недодержке детали в тенях попадут на самый пологий участок кривой, вы получите плоское серое изображение с низким контрастом, а при передержке, наоборот, получится слишком контрастный негатив, с которым сложно работать.

Хранение. TRI-X 320 можно хранить при температуре до 24° С. В регионах с жарким климатом рекомендуется использовать холодильники, при этом после извлечения пленке нужно дать 2-3 часа для нагрева до комнатной температуры. Зарядку пленки в камеру рекомендуется производить при приглушенном освещении.

Характеристики