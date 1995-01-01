Компактная пленочная фотокамера в стиле Lo-Fi 1980-90-х годов. Данная модель обладает электромотором, который осуществляет перемотку пленки после каждого кадра, а также обратное сматывание отснятой пленки в катушку. На верхней панели предусмотрен механический счетчик кадров. Объектив умеренно-широкоугольный (31 мм). Управление очень простое: откройте шторку объектива, наведитесь через видоискатель и нажмите на спуск. Вспышка включается и отключается вручную – тем же ползунком, который открывает шторку объектива. Зеленый индикатор, расположенный рядом с окуляром видоискателя, сигнализирует о готовности вспышки, а красная лампочка на передней панели позволяет снизить эффект «красных глаз» при съемке.

Обратите внимание: батарейка АА и фотопленка в комплект не входят. Мы рекомендуем использовать пленку с высокой чувствительностью: ISO 400 или 800.

Характеристики