Фотопленка Kodak PORTRA 800/120 (уцененный)
Код товара : УТ-00073618
Артикул : 8127946 (у)
Причина уценки:
срок годности
3 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Kodak Portra 800 - профессиональная негативная пленка для сложных условий съемки. Цена за 1 ролик.
Описание производителя:
Превосходная фотографическая широта при недостаточной экспозиции для сложных условий съемки.
Фотопленка KODAK PROFESSIONAL PORTRA 800 сочетает все преимущества высокочувствительной фотопленки с низкой зернистостью, высокой резкостью и более естественным воспроизведением оттенков кожи и цветов. Фотопленка PORTRA 800 обеспечивает лучшую в своем классе фотографическую широту при недостаточной экспозиции с возможностью доведения светочувствительности до 1600 единиц, когда нужна высокая скорость съемки. Эта фотопленка идеально подходит для длиннофокусных объективов, съемки в движении и съемки при низкой освещенности, позволяя фиксировать детали в тенях без использования вспышки.
Выбирайте фотопленку KODAK PROFESSIONAL PORTRA 800 для получения впечатляющих результатов благодаря превосходной передаче цветов и естественных оттенков кожи в наиболее сложных условиях съемки при недостаточной освещенности.
- Хорошо сбалансированная насыщенность цветов
- Крайне низкая зернистость
- Обеспечивает самую высокую резкость среди фотопленок со светочувствительностью 800 единиц
- Лучшая в своем классе фотографическая широта при недостаточной экспозиции
- Идеально подходит для длиннофокусных объективов и низкой освещенности
Мелкозернистые фотопленки удостоенной наград серии PORTRA обеспечивают естественную передачу оттенков кожи.
Выбирайте фотопленки KODAK PROFESSIONAL PORTRA для получения естественных оттенков кожи, идеальных цветов и низкой зернистости в любой ситуации. Днем или ночью, в студии или под открытым небом, в естественной обстановке или при постановочной съемке фотопленки KODAK PROFESSIONAL PORTRA обеспечивают:
- впечатляющую передачу оттенков кожи — фотопленки PORTRA мягко и естественно воспроизводят оттенки кожи и великолепно передают насыщенность цветов;
- низкую зернистость — применяемые в фотопленках PORTRA эмульсии T-GRAIN® с оптимизированной микроструктурой дают более низкую зернистость, чем когда-либо прежде;
- превосходные результаты сканирования — низкая зернистость и специально разработанный для сканеров верхний слой эмульсии обеспечивают отличное воспроизведение изображений с фотопленок PORTRA;
- великолепные цвета при смешанном освещении — независимо от условий освещения, даже при использовании флуоресцентных ламп, вы получите превосходные естественные цвета;
- лучшую в классе фотографическую широту при недостаточной экспозиции — ни одна другая цветная фотопленка не даст вам такую фотографическую широту (от -2 до +3 ступеней), позволяя с уверенностью снимать даже при плохом освещении;
- точное соблюдение указанной светочувствительности по ISO — нет необходимости делать пробные снимки или использовать компенсацию, просто установите указанную на упаковке светочувствительность и начинайте снимать;
- совпадение характеристик отпечатков — фотопленки PORTRA дают вам отличное совпадение визуальных характеристик отпечатков при любой светочувствительности и любом формате за счет применения технологии печати в одном канале.