Батарейки Kodak MAX AA LR06-4BL [KAA-4], 4 шт.
Код товара : 00000050353
Артикул : Б0005120
340 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
AA (R6)
В упаковке (штук)
4
Описание
Щелочные (алкалиновые) батарейки Kodak серии MAX подходят для большинства современных устройств с высоким и динамичным потреблением энергии. 4 штуки в блистере.
- Взаимозаместимость: AA, MN1500, E91, KAA, AM3, LR6, 15A
- Условия хранения: от -10° до +25° С
- Срок годности: 10 лет