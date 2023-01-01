Щелочная батарейка типоразмера C от Kodak станет отличным вариантом для различной техники, которая активно потребляет энергию. Такие элементы питания имеют большой запас энергии и нередко используются в крупных устройствах: в таких как ручные фонари, радиоприемники и магнитолы, вольтметры, рации и счетчики Гейгера, игрушки на радиоуправлении.