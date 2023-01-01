Батарейки Kodak MAX AA LR06-24, 24 шт.
Код товара : УТ-00066239
Артикул : 30 014 776
1 200 ₽
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Описание
Щелочные (алкалиновые) батарейки Kodak серии MAX подходят для большинства современных устройств с высоким и динамичным потреблением энергии. 24 штуки в пластиковом контейнере.
- Взаимозаместимость: AA, MN1500, E91, KAA, AM3, LR6, 15A
- Условия хранения: от -10° до +25° С
- Срок годности: 10 лет