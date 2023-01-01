Батарейки Kodak MAX AAA LR03-24, 24 шт.
Код товара : УТ-00066238
Артикул : 30 014 774
1 200 ₽
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Описание
Щелочные (алкалиновые) батарейки Kodak серии MAX подходят для большинства современных устройств с высоким и динамичным потреблением энергии. 24 штуки в пластиковом контейнере.
- Взаимозаместимость: AAA, AM4, 24A, MN2400, E92, K3A, LR03
- Условия хранения: от -10° до +25° С
- Срок годности: 10 лет