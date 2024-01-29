Описание

Код товара: 138047

Простая компактная пленочная фотокамера. Внешне похожа на одноразовые фотоаппараты, но, в отличие от них, здесь пленку можно менять. Умеренно-широкоугольный объектив, очень простое управление: наведись и нажми на спуск. Вспышка включается и отключается вручную, перемотка также ручная. Корпус из глянцевого ABS пластика. Рекомендуется использовать пленку с высокой светочувствительностью (ISO 200 / 400).

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: Камера

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения