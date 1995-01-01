Компактный фотоаппарат Kodak M35 Film Camera Purple (уцененный)
Код товара : УТ-00072760
Артикул : DA00235 (у)
Причина уценки:
повреждена упаковка
13%
2 990 ₽
2 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Простая компактная пленочная фотокамера. Внешне похожа на одноразовые фотоаппараты, но, в отличие от них, здесь пленку можно менять. Умеренно-широкоугольный объектив, очень простое управление: наведись и нажми на спуск. Вспышка включается и отключается вручную, перемотка также ручная. Корпус из глянцевого ABS пластика. Рекомендуется использовать пленку с высокой светочувствительностью (ISO 200 / 400).
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