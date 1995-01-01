Компактный фотоаппарат Kodak M35 Film Camera Purple (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072760 Артикул : DA00235 (у)

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Простая компактная пленочная фотокамера. Внешне похожа на одноразовые фотоаппараты, но, в отличие от них, здесь пленку можно менять. Умеренно-широкоугольный объектив, очень простое управление: наведись и нажми на спуск. Вспышка включается и отключается вручную, перемотка также ручная. Корпус из глянцевого ABS пластика. Рекомендуется использовать пленку с высокой светочувствительностью (ISO 200 / 400). Задать вопрос Причина уценки: повреждена упаковка 13% 2 990 ₽ 2 590 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Инструкции и документы

Описание Простая компактная пленочная фотокамера. Внешне похожа на одноразовые фотоаппараты, но, в отличие от них, здесь пленку можно менять. Умеренно-широкоугольный объектив, очень простое управление: наведись и нажми на спуск. Вспышка включается и отключается вручную, перемотка также ручная. Корпус из глянцевого ABS пластика. Рекомендуется использовать пленку с высокой светочувствительностью (ISO 200 / 400).

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