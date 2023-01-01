Аккумуляторы Kodak AA HR6-2BL 2600mAh NiMH, 2 шт.
Код товара : УТ-00059055
Артикул : KAAHR-2/2600mAh
990 ₽
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Описание
Kodak AA HR6 2600mAh NiMH – аккумуляторы для высокотехнологичных устройств с высоким уровнем энергопотребления. Отлично подходят для цифровых фотоаппаратов и фотовспышек, высокая емкость обеспечивает длительную работу устройств. Ресурс: 500 циклов перезарядки.