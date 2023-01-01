Kodak AA HR6 2600mAh NiMH – аккумуляторы для высокотехнологичных устройств с высоким уровнем энергопотребления. Отлично подходят для цифровых фотоаппаратов и фотовспышек, высокая емкость обеспечивает длительную работу устройств. Ресурс: 500 циклов перезарядки.