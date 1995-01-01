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Фотопленка Kodak Gold 200, 36 кадров (уцененный)

Код товара:УТ-00095409
Артикул:6033997 (OEM)

Товар не найден

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Описание

Kodak Gold 200 – универсальная цветная негативная пленка средней светочувствительности, сбалансированная для дневного света, предназначенная для повседневной фотографии. Она обеспечивает мелкое зерно, высокую цветовую насыщенность и детализацию. Пленка отлично передает оттенки кожи, цветопередача чуть смещена в сторону теплых тонов (желтых, оранжевых и красных). Широкий динамический диапазон позволяет допускать недоэкспозицию до двух ступеней и переэкспозицию до трех ступеней, что делает эту пленку удобным выбором как для фотографов-любителей, так и для профессионалов.