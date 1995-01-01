Kodak Ektar 100 – профессиональная цветная негативная фотопленка. Ее можно образно описать как «слайд, который проявляется по C-41». Это, конечно, не слайд, а негатив, но Ektar обладает невероятным контрастом и цветовой насыщенностью, за которую так любили позитивные пленки. При этом у нее нет спектральных предпочтений – и красный, и синий, и зеленый передаются максимально сочно и ярко. Зерно настолько мало, что кадры с Ektar легко перепутать с фотографиями, сделанными на самые современные цифровые камеры – это, в частности, открывает большие возможности для увеличения и галерейной печати. Пленка безупречно прорисовывает мельчайшие детали и текстуры поверхности. Контраст существенно выше, чем у пленок Portra / Ektacolor Pro.

Ektar превосходно подходит для пейзажной, архитектурной и travel фотографии. Все живописные виды, – горы, пустыни, леса, яркие улочки с городскими вывесками, морские панорамы, экзотические животные и красочные наряды жителей, – все получается на ней монументальным и даже, можно сказать, «открыточным». Пленка также превосходно подходит для fashion и beauty фотографии, позволяя подчеркнуть все детали образа моделей. Для обычной портретной съемки Ektar лучше не использовать, так как малейшие покраснения, капилляры и морщинки на лице она задокументирует с такой же точностью.

Как и Ektacolor Pro, Ektar 100 использует множество проприетарных технологий, включая совмещение плоских и кубических кристаллов галогенида серебра (T-Grain и Advanced Cubic), специальные химические ускорители и ингибиторы проявления (Targeted Advanced Development Accelerators, DIR Couplers), и многие другие, во многом позаимствованные у кинопленок Kodak Vision.

Экспонирование: Ektar 100 требует максимально точного замера экспозиции, любые отклонения, как в плюс, так и в минус, будут плохо сказываться на изображении. Пленка сбалансирована для дневного освещения (5600К).

Хранение: пленку нужно хранить при температуре 21° и ниже, для длительного хранения рекомендуется использовать холодильник (не забудьте перед съемкой дать 1.5-2 часа на нагрев до комнатной температуры). Заряжать пленку в камеру лучше при приглушенном освещении. Отснятую пленку желательно проявить при первой возможности.

Характеристики