Kodak Ektapan 400 – черно-белая негативная пленка, отличающаяся высокой резкостью, мелким зерном и впечатляющей разрешающей способностью. По заявлению производителя, это самая мелкозернистая пленка с ISO 400. Все дело в фирменной эмульсии T-Grain с плоскими кристаллами.

Kodak Ektapan 400 обладает большой фотографической широтой, эмульсия закладывает огромный запас информации как в тенях, так и в светлых областях, поэтому прощает даже грубые ошибки экспозамера (+/- 2 ступени экспозиции). При съемке высококонтрастных сцен производителем рекомендуется увеличить экспонирование на 1 - 2 ступени с нормальными сроками проявки (без пуш-процессинга).

Плоские кристаллы T-Grain

Пластинчатая (tabular) форма кристаллов T-Grain позволяет укладывать их в эмульсии более аккуратными слоями, из-за чего отдельные зерна бросаются в глаза гораздо меньше. Кроме того, для кубических кристаллов характерно сильное рассеивание и преломление света, поскольку фотоны часто попадают на грани кубов под острым углом и отражаются в сторону. Из-за этого контрастные кромки, границы между светом и тенью, слегка размываются. В то же время плоские кристаллы принимают фотоны с минимальным рассеиванием, что обеспечивает великолепную контурную резкость. По этой же причине плоский кристалл лучше собирает свет, поэтому не требуется так сильно увеличивать размеры кристаллов для поднятия светочувствительности эмульсии.

При этом пленки на базе кристаллов T-Grain более требовательны к проявке. В частности, рекомендуется активная ажитация: 5-7 переворотов бачка в первые 5 секунд, и последующие перевороты каждые 30 секунд (как минимум). После использования проявителя рекомендуется использовать стоп-ванну (KODAK Indicator Stop Bath) или как минимум промыть пленку в бачке проточной водой не менее 30 секунд. Также рекомендуется использовать быстрый фиксаж, такой как KODAK Rapid Fixer (или аналог). При проявке нескольких пленок подряд нужно учитывать, что фиксаж выдыхается быстрее, чем с классическими пленками, поэтому заменять раствор требуется чаще. Если после фиксации вы заметите на пленке розовый или маджентовый налет, приготовьте свежий раствор и повторите процесс в нем. По завершению пленку требуется промыть в проточной воде в течение 20-30 минут. Из проявителей Kodak советует использовать T-MAX*, T-MAX RS*, XTOL, HC-110 или оригинальный D-76. Также интересные результаты дает классический Rodinal (R09), но это больше подходит для любителей экспериментов.

* Эти проявители не рекомендуются для листовой пленки (крупный формат).

Управление контрастом: если контраст негативов постоянно получается (на ваш взгляд) слишком низким, можно немного увеличить время проявки, приблизительно на 10-15% от нормального. Для получения еще более контрастного изображения время можно увеличить на 40%. И наоборот, если контраст кажется вам слишком высоким, сократите время проявки на те же 10-15%.

Push-процессинг: при необходимости пленку можно экспонировать как более чувствительную (EI 800 / 1600 / 3200), с соответствующей корректировкой времени проявки (см. техническую информацию). Пуш-процессинг приводит к частичной потере деталей в тенях, увеличению зернистости и контраста, при этом пуш на 1-2 ступени все еще обеспечивает отличное качество изображения, а пуш на 3 ступени – приемлемое (многое зависит от изначальной освещенности и контрастности сцены).

Хранение. Ektapan 400 можно хранить при температуре до 24° С. В регионах с жарким климатом рекомендуется использовать холодильники, при этом после извлечения пленке нужно дать 2-3 часа для нагрева до комнатной температуры. Зарядку пленки в камеру рекомендуется производить при приглушенном освещении.

Нюансы с названиями. Kodak Ektapan является 100% аналогом Kodak T-Max, поэтому вы можете использовать старую техническую информацию (data sheet) от T-Max. Все дело в юридических моментах. В ходе банкротства головной компании Eastman Kodak (США) в 2013 году была создана британская компания Kodak Alaris, которая получила эксклюзивные права на мировую дистрибуцию: пленки по-прежнему делал Eastman Kodak Company (город Рочестер, штат Нью-Йорк, США), но всеми продажами занимался Kodak Alaris. Alaris же получил права на такие торговые марки как T-Max, Portra, Color Plus. Однако в 2024 году Alaris выкупил частный инвестиционный фонд, который не был заинтересован в фотопленке, а Eastman Kodak к тому времени успела оправиться от банкротства и хотела сама заниматься продажами. В результате переговоров в 2026 году компания Eastman Kodak вернула себя права на продажи, но не получила обратно торговые марки, поэтому T-Max стал Ektapan, Portra – Ektacolor Pro, а Color Plus – Kodacolor.

Характеристики