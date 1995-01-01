Kodak EKTACOLOR PRO 800 – пленка, ранее известная как Portra 800. Это профессиональная цветная негативная пленка, использующая множество проприетарных технологий, включая плоские кристаллы галогенида серебра (T-Grain), специальные химические ускорители и ингибиторы проявления (Targeted Advanced Development Accelerators, DIR Couplers), «антенное окрашивание» (Antenna Dye Sensitization) и многое другое. Результатом является минимальная зернистость (очень мелкое зерно для ISO 800), высокая контурная резкость и знаменитые мягкие, естественные тона кожи.

Эта пленка обладает очень широким динамическим диапазоном и отличным запасом для недоэкспонирования: при необходимости ее можно экспонировать как EI 1600 или даже 3200 (для лучших результатов при проявке потребуется использовать пуш-процессинг на 1 и 2 ступени). Да, это увеличит контраст и зернистость, но результаты будут вполне приемлемые. Переэкспонирование (EI 400, EI 200) при нормальной проявке, напротив, смягчает контраст и делает цвета пастельными.

EKTACOLOR PRO 800 – превосходный выбор для фотографирования людей, будь то портреты на локациях, жанр, стрит или бытовые зарисовки в путешествиях. Она также подойдет для пейзажа и других сюжетов, если вам нравится мягкая, естественная цветопередача с умеренным контрастом. Относительно других пленок EKTACOLOR PRO она демонстрирует, конечно, куда более заметное зерно, но зато может использоваться в самых сложных условиях освещения, включая «золотые часы» на рассвете и закате, а также при съемке в помещениях без вспышки, когда другим эмульсиям начинает не хватать чувствительности. Пленка сбалансирована для дневного освещения (5600К).

Хранение: EKTACOLOR PRO 800 можно хранить при температуре 21° и ниже, для длительного хранения рекомендуется использовать холодильник (не забудьте перед съемкой дать ей пару часов на нагрев до комнатной температуры). Заряжать пленку в камеру лучше при приглушенном освещении. Особенностью пленки является повышенная чувствительность к радиационному фону окружающей среды, поэтому для наилучших результатов ее рекомендуется не хранить долго, а использовать сразу после покупки. При прохождении рентгеновского контроля в аэропортах (и в других местах) не кладите пленку на ленту сканера с остальным багажом, просите сотрудников безопасности осмотреть катушки визуально.

История с названиями. Kodak EKTACOLOR PRO является 100% аналогом Kodak Portra, поэтому вы можете использовать старую техническую информацию (data sheet) от нее. Все дело в юридических моментах. В ходе банкротства головной компании Eastman Kodak (США) в 2013 году была создана британская компания Kodak Alaris, которая получила эксклюзивные права на мировую дистрибуцию: пленки по-прежнему делал Eastman Kodak Company (город Рочестер, штат Нью-Йорк, США), но всеми продажами занимался Kodak Alaris. Alaris же получил права на такие торговые марки как T-Max, Portra, Color Plus. Однако в 2024 году Alaris выкупил частный инвестиционный фонд, который не был заинтересован в фотопленке, а Eastman Kodak к тому времени успела оправиться от банкротства. В результате переговоров в 2026 году компания Eastman Kodak вернула себя права на продажи, но не получила обратно торговые марки, поэтому T-Max стал Ektapan, Portra – Ektacolor Pro, а Color Plus – Kodacolor.

EKTACOLOR PRO 800 производится только в 135 и 120 форматах.

Характеристики