Kodak EKTACOLOR PRO 160 – пленка, ранее известная как Portra 160. Это профессиональная цветная негативная пленка, использующая множество проприетарных технологий компании, включая комбинирование плоских и кубических кристаллов галогенида серебра (T-Grain и Advanced Cubic), специальные химические ускорители и ингибиторы проявления (Targeted Advanced Development Accelerators, DIR Couplers), «антенное окрашивание» (Antenna Dye Sensitization) и многое другое. Результатом является минимальная зернистость, высокая контурная резкость и знаменитые мягкие, естественные тона кожи. Пленка обладает выдающейся фотографической широтой, легко прощает ошибки экспонирования, позволяет вытягивать детали из недоэкспонированных и пересвеченных участков кадра.

Эмульсия была представлена в начале 2010-х, она во многом основывалась на опыте создания кинопленок семейства Kodak Vision 3, семейство Portra иногда называют даже их прямым наследником, адаптированным под процесс проявки C-41. Был изменен сам подход к созданию эмульсии: и в кино, и в фотографии наступила эра цифровой обработки, поэтому требовалась пленка, оптимизированная для сканирования и работы «в цифре». Широкий динамический диапазон также был необходим: если раньше эмульсии создавались более контрастными, с более насыщенными цветами, то теперь контраст стал меньше, а цвета мягче – для повышения пластичности.

EKTACOLOR PRO 160 – превосходный выбор для фотографирования людей, будь то студийные портреты, fashion, рекламная фотография, или жанр, стрит и бытовые зарисовки в путешествиях. Она также подойдет для пейзажа и других сюжетов, если вам нравится мягкая, естественная цветопередача с умеренным контрастом, без перенасыщенных цветов.

Пленка сбалансирована для дневного освещения (5600К).

Хранение: пленку можно хранить при температуре 21° и ниже, для длительного хранения рекомендуется использовать холодильник (не забудьте перед съемкой дать 2-3 часа на нагрев до комнатной температуры). Заряжать пленку в камеру лучше при приглушенном освещении.

История с названиями. Kodak EKTACOLOR PRO является 100% аналогом Kodak Portra, поэтому вы можете использовать старую техническую информацию (data sheet) от нее. Все дело в юридических моментах. В ходе банкротства головной компании Eastman Kodak (США) в 2013 году была создана британская компания Kodak Alaris, которая получила эксклюзивные права на мировую дистрибуцию: пленки по-прежнему делал Eastman Kodak Company (город Рочестер, штат Нью-Йорк, США), но всеми продажами занимался Kodak Alaris. Alaris же получил права на такие торговые марки как T-Max, Portra, Color Plus. Однако в 2024 году Alaris выкупил частный инвестиционный фонд, который не был заинтересован в фотопленке, а Eastman Kodak к тому времени успела оправиться от банкротства. В результате переговоров в 2026 году компания Eastman Kodak вернула себя права на продажи, но не получила обратно торговые марки, поэтому T-Max стал Ektapan, Portra – Ektacolor Pro, а Color Plus – Kodacolor.

Характеристики