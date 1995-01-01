Описание

Новая обращаемая (позитивная) пленка KODAK Ektachrome E100 базируется на старой формуле эмульсии E100G, но с немного усиленной насыщенностью цвета, нейтральной цветопередачей и исключительно мелким зерном (RMS 8), что обеспечивает очень высокую детализацию. Общая контрастность ниже, чем у обычной слайдовой пленки, для расширения динамического диапазона. E100 обладает отличной передачей оттенков кожи. Благодаря низкой плотности D-min белый цвет передается ярче.

Производство KODAK Ektachrome E100 было возрождено в конце 2018 года, это свежая пленка.

По балансу белого KODAK Ektachrome E100 рассчитана для съемки с дневным светом или со вспышкой (5500 К). При использовании ламп накаливания необходимо применять коррекционные светофильтры 80A или 80B.

Рекомендации по проявке можно найти в инструкции (доступна только на английском).