Фотопленка Kodak Ektachrome E100-120
Код товара : УТ-00039158
Артикул : 8731200
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
E-6
Светочувствительность
100
Страна производства
США
Тип пленки
Позитивная
Формат пленки
120
Описание
Новая обращаемая (позитивная) пленка KODAK Ektachrome E100 базируется на старой формуле эмульсии E100G, но с немного усиленной насыщенностью цвета, нейтральной цветопередачей и исключительно мелким зерном (RMS 8), что обеспечивает очень высокую детализацию. Общая контрастность ниже, чем у обычной слайдовой пленки, для расширения динамического диапазона. E100 обладает отличной передачей оттенков кожи. Благодаря низкой плотности D-min белый цвет передается ярче.
Производство KODAK Ektachrome E100 было возрождено в конце 2018 года, это свежая пленка.
По балансу белого KODAK Ektachrome E100 рассчитана для съемки с дневным светом или со вспышкой (5500 К). При использовании ламп накаливания необходимо применять коррекционные светофильтры 80A или 80B.
Рекомендации по проявке можно найти в инструкции (доступна только на английском).