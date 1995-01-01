Про Kodak Ektachrome E100 можно не говорить много – это просто последний слайд со стабильным производством. Вы хотите слайд, вы покупаете Е100. И хотя Fujifilm официально не закрыл свои позитивные пленки Provia и Velvia, их поставки (даже на западные рынки) настолько редки и спорадичны, что многие любители пленки задаются вопросом – есть ли вообще производство, или это распродажа последних запасов? Вернемся к Kodak. EKTACHROME E100 отличается чрезвычайно мелким зерном (RMS 8) и низким значением минимальной плотности (D-min), что обеспечивает очень чистые и яркие белые тона. Она характеризуется повышенной насыщенностью цветов, нейтральным цветовым балансом и относительно низким контрастом (для позитивной пленки) – увеличенный динамический диапазон позволяет лучше передавать детали в наиболее светлых участках и в глубоких тенях. Пленка замечательно, естественно передает тона кожи.

Пленка сбалансирована для съемки при дневном освещении или с использованием вспышек (5600К).

Производство Ektachrome было свернуто в 2013 году, когда компания переживала свои худшие времена, но возрожден в 2018. За основу была взята эмульсия E100G (Extra Color/Neutral, запущена в 2003 году). Благодаря нейтральной тональной шкале и чистому белому цвету (в отличии от E100GX, у которой был теплый оттенок), современный Ektachrome E100 превосходно сканируется. При этом эмульсия была глубоко модернизирована, в ней полностью заменили более 80 химических компонентов и красителей, которые за прошедшие годы попали под экологические запреты или просто перестали выпускаться сторонними заводами.

Ektachrome E100 имеет одну особенность: ее цветовой баланс изначально нейтрален, но избыток синего света и ультрафиолета (высоко в горах, в полдень или в пасмурную погоду, когда баланс белого смещается в холодную сторону), она имеет тенденцию тоже уходить в холодные синеватые оттенки. Для исправления рекомендуется как минимум использовать UV светофильтры, еще лучше подойдут Skylight, а для большего эффекта можно использовать специализированные согревающие фильтры, такие как Wratten 81A (и его аналоги), Tiffen Warm UV, Tiffen 812 и тому подобные.

Экспонирование: как и любая позитивная пленка, Ektachrome E100 требует точного замера экспозиции и не прощает ошибки. Тем не менее, Kodak официально допускает недодержку на 1 ступень, если при проявке применить пуш-процессинг +1, а именно 8 минут в первом проявителе. Это можно применять при съемке с недостаточным освещением.

Хранение: Kodak Ektachrome E100 рекомендуется хранить строго в холодильнике, при температуре не выше 13° С. Не забудьте дать пленке пару часов для нагрева до комнатной температуры перед вскрытием упаковки, чтобы исключить конденсацию влаги. Заряжать пленку в камеру рекомендуется при приглушенном освещении. Проявить отснятую пленку желательно как можно быстрее. Негативы следует защищать от длительного нахождения под прямым солнечным светом. При архивном хранении Kodak гарантирует стабильность изображения в течение 80 лет при соблюдении следующих условий: полная темнота, температура 10° С или ниже, низкая относительная влажность (15-20%).

Характеристики