Kodak EC35 – это стильная и невероятно простая в использовании пленочная камера для любителей винтажной эстетики «мыльниц» из 90-х и 00-х: зернистая картинка, вспышка в лоб, немного нерезко. Настоящие ламповые кадры, как в детстве. Широкоугольный 25-мм объектив позволяет вместить в кадр больше обычного: интересный выбор для вечеринок, путешествий, пикников и в целом для знакомства с миром аналоговой фотографии.

Камера максимально проста в использовании: сдвиньте шторку объектива, наведитесь через видоискатель и нажмите на спуск. Вспышка срабатывает всегда (чтобы отключить, вытащите из камеры батарейку). Фокус фиксированный, от 1 метра до бесконечности. Крышка-слайдер надежно защищает объектив и видоискатель от царапин и загрязнений, а также не дает случайно спустить затвор, когда вы не хотите этого делать.

Kodak EC35 очень любит свет, поэтому советуем использовать пленку со светочувствительностью ISO 400 или выше. ISO 200 или 100 подойдут только для очень ясных дней, при съемке под прямым солнечным светом. При съемке в помещениях срабатывание вспышки обязательно: дайте ей время зарядиться и постарайтесь не отходить слишком далеко (оптимальная дистанция – около 1.5-2 метров). Расположите объект рядом со стеной, если не хотите получить эффект черного фона.

Камера полностью механическая: взвод затвора, перемотка пленки и обратное сматывание в катушку осуществляются вручную. EC35 выпускается компанией RETO Production Ltd. по лицензии Kodak.

Характеристики