В упаковке содержится 2 батарейки. Литиевая технология производства характеризует данные батарейки следующими особенностями: наивысшая энергоемкость среди других технологий батареек; устойчивость к низким и высоким температурам; герметичность, а следовательно долгий срок хранения (до 12 лет); низкая скорость саморазряда позволит использовать батарейку продолжительное время; подходят для электроустройств со средним и высоким потреблением энергии (фотоаппараты, диктофоны, плееры); легкость и высокая энергоплотность.