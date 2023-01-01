Батарейка Kodak CR2450 (2 штуки)
Код товара : УТ-00049716
Артикул : CR2450-2BL
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
2450
В упаковке (штук)
2
Описание
Литиевая технология производства характеризует данные батарейки следующими особенностями: наивысшая энергоемкость среди других технологий батареек; устойчивость к низким и высоким температурам; герметичность, а следовательно долгий срок хранения (до 12 лет); низкая скорость саморазряда позволит использовать батарейку продолжительное время; подходят для электроустройств со средним и высоким потреблением энергии (фотоаппараты, диктофоны, плееры); легкость и высокая энергоплотность. В упаковке содержится 2 батарейки.