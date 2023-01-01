Батарейка Kodak CR2032-2BL (2 шт.)
Код товара : УТ-00047317
Артикул : Б0037004
190 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
2032
В упаковке (штук)
2
Описание
Литиевая батарейка типоразмера 2025, напряжение 3 В. Применяется в качестве автономного источника питания электронных, электрических и электромеханических устройств (фототехника, электронные часы, калькуляторы, CMOS батареи для материнских плат компьютеров и т.д.)