Батарейка Kodak CR2016-2BL, 2 шт. в блистере
Код товара : УТ-00047315
Артикул : Б0037002
190 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
2016
В упаковке (штук)
2
Описание
Литиевая батарейка типоразмера 2016, напряжение 3 В. Применяется в качестве автономного источника питания электронных, электрических и электромеханических устройств (фототехника, электронные часы, калькуляторы, CMOS батареи для материнских плат компьютеров и т.д.)