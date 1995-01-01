Батарейки Kodak CR123 [K123LA]

0 0 отзывов Код товара : 00000049305 Артикул : 30956223



Kodak CR123 [K123LA] Литиевый элемент питания для фототехники. Взаимозаместимость: DL123, CR123. Задать вопрос 450 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Kodak CR123 [K123LA] Литиевый элемент питания для фототехники. Взаимозаместимость: DL123, CR123.

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