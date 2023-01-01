Описание

Цветная негативная фотопленка 135 формата, светочувствительность ISO 500, сбалансирована для ламп накаливания (Tungsten 3200К). Нарезана из бобин кинопленки Kodak VISION3 500T 5219 и упакована в стандартные катушки для фотокамер на 36 кадров. Пленка обладает уникальной «кинематографической» цветопередачей, зернистость низкая – благодаря технологии суперсенсибилизации (DLT). Широкий динамический диапазон позволяет сохранять детали как в светлых, так и в темных областях кадра.

Кинопленки отличаются очень мягким контрастом и очень широким динамическим диапазоном, с отличным сохранением деталей в светлых и темных областях, что легко объяснимо: освещенность на съемочной площадке может меняться очень динамично, возможности просмотра материала у пленочных камер нет, поэтому операторам требовалась такая эмульсия, которая гарантированно позволяла бы «вытянуть» изображение. При необходимости создать броское, контрастное изображение вы всегда сможете сделать это в фоторедакторе после оцифровки.

Пленка сбалансирована для теплого света ламп накаливания (3200К), для съемки при дневном свете (5500К) необходимо использовать корректирующий светофильтр (Wratten 85 или аналоги), при этом экспонировать ее нужно будет как ISO 320.

Обратите внимание, что пленка проявляется по специальному процессу ECN-2. Основным отличием кинопленок является плотный сажевый слой подложки, который необходимо специальным образом смыть перед погружением в проявитель, иначе он загрязнит фотохимию. Поэтому такая проявка занимает большее время и стоит дороже. К тому же, проявка такой пленки по C-41 дает не совсем естественные цвета, добиться правильной цветопередачи будет крайне сложно.

Подробную техническую информацию можно найти во вкладке «Инструкция».

DX код на катушке: присутствует.