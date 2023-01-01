Описание

Цветная негативная фотопленка 135 формата, светочувствительность ISO 250, сбалансирована для дневного света (D - Daylight, 5500К). Нарезана из бобин кинопленки Kodak VISION3 250D 5207 и упакована в стандартные катушки для фотокамер на 36 кадров. Пленка обладает уникальной «кинематографической» цветопередачей и очень широким динамическим диапазоном, что дает простор для постобработки. Низкая зернистость в тенях – еще одно достоинство пленок серии VISION3.

Кинопленки отличаются очень мягким контрастом и очень широким динамическим диапазоном, с отличным сохранением деталей в светлых и темных областях, что легко объяснимо: освещенность на съемочной площадке может меняться очень динамично, возможности просмотра материала у пленочных камер нет, поэтому операторам требовалась такая эмульсия, которая гарантированно позволяла бы «вытянуть» изображение. При необходимости создать броское, контрастное изображение вы всегда сможете сделать это в фоторедакторе после оцифровки.

Данная пленка отлично подходит для съемки под открытым небом, а также в интерьерах – при свете от окна или при освещении лампами дневного света. При съемке с лампами накаливания необходимо использовать корректирующий светофильтр (Wratten 80 или аналоги).

Обратите внимание, что пленка проявляется по специальному процессу ECN-2. Основным отличием кинопленок является плотный сажевый слой подложки, который необходимо специальным образом смыть перед погружением в проявитель, иначе он загрязнит фотохимию. Поэтому такая проявка занимает большее время и стоит дороже. К тому же, проявка такой пленки по C-41 дает не совсем естественные цвета, добиться правильной цветопередачи будет крайне сложно.

Подробную техническую информацию можно найти во вкладке «Инструкция».

DX код на катушке: присутствует.