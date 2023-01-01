Описание

Цветная негативная фотопленка вручную перемотанная с бобины кинопленки Kodak Vision2 500T. Обладает умеренным контрастом и отличной проработкой деталей в ярких светах и глубоких тенях. Пленка также пригодна для съемки при искусственном свете, что позволяет снимать в вечернее и ночное время со вспышкой, при свете ламп накаливания, люминесцентных, неоновых вывесок и огней, уличных фонарей, в катушке 36 кадров, проявка по процессу ECN-2.

Как и большинство цветных кинопленок, Kodak Vision 2 500T имеет защитный сажевый слой, который помогает справляться с огромным теплом, выделяемым при прохождении через кинокамеру со скоростью 27 метров в минуту. Чтобы обработать кинопленку и смыть сажу требуется специальный процесс проявки ECN-2. В отличие от стандартного С-41, процесс ECN-2 специально создан для проявки кинопленок.