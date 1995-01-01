Фотопленка Kodak ч/б TX 400/36 (уцененный)
Код товара : УТ-00073769
Артикул : 8667073 (у)
Причина уценки:
Срок годности
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
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Описание
Kodak Professional TRI-X 400 - профессиональная негативная ч/б пленка.
Описание производителя:
Самая популярная фотопленка с максимальной резкостью и минимальной зернистостью среди предлагаемых на рынке.
Черно-белый формат — самый честный. Иногда изысканный, иногда жестокий. Всегда открывающий истину — истину ситуации, истину эмоции, истину скоротечной неизменности природы.
Черно-белые фотопленки KODAK PROFESSIONAL демонстрируют превосходные характеристики в любой ситуации. В настоящее время на рынке просто нет более качественной серии черно-белых фотопленок. От неподвластной течению времени TRI-X до несравненно резкой T-MAX 400 — среди наших черно-белых фотопленок всегда найдется та, которая позволит вам зафиксировать подлинную картину мира с потрясающими подробностями.
KODAK PROFESSIONAL TRI-X 400 — эта классическая черно-белая фотопленка при необходимости допускает максимальную корректировку светочувствительности, а широкий интервал экспозиций позволяет снимать в наиболее сложных условиях освещенности. Характерная структура зерна усиливает ощущение реализма сюжета съемки, отражая всю его драматичность и глубину.
- Самая популярная в мире черно-белая фотопленка
- Классическая структура зерна для низкой освещенности и съемки в движении
- Низкая зернистость, высокая четкость
- Широкий интервал экспозиций
- Максимальная корректировка светочувствительности до EI 1600