Светофильтр Knightx C-PL 49mm (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071922
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-12-06
Причина уценки:
Следы эксплуатации.
590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Поляризационный фильтр позволяет убрать с изображения блики и переотражения, делает картинку более насыщенной.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Гарантия 14 дней.