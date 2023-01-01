Фотоальбом Гордасевич А. «Рассказы из русской Лапландии»
Код товара : УТ-00064088
Артикул : 8549
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Описание
Книга фотографа Андрея Гордасевича рассказывает о людях и жизни на Кольском полуострове, который часто называют русской Лапландией. Русский север раскрывается именно зимой, которую можно назвать суровой, но нельзя не считать удивительной. Белый, снежный цвет в жизни русской Лапландии можно назвать главным, а зиму – основным временем года. Фотограф проехал 2500 километров по полуострову зимой, встречался с людьми и записывал рассказанные ими истории. Фотографии природы и следов присутствия человека, деталей быта и, конечно, портреты жителей полуострова хранят «дух места» методом «лоскутного одеяла». Эти кадры, собранные под одной обложкой, создают примерный, рисованный от руки атлас русской Лапландии, а истории персонажей наносят на эти карты детали, которых нет в кадре.
Книга будет интересна как поклонникам фотографии, так и всем, кто интересуется русским севером.
- Автор: Андрей Гордасевич
- Издательство: Leica Camera Russia Library
- Год издания: 2021
- Переплет: Твёрдый
- Страниц: 192
- Формат: 220х265 мм
- Язык: русский и английский.
- ISBN: 978-5-60417265-0