Описание

Книга фотографа Андрея Гордасевича рассказывает о людях и жизни на Кольском полуострове, который часто называют русской Лапландией. Русский север раскрывается именно зимой, которую можно назвать суровой, но нельзя не считать удивительной. Белый, снежный цвет в жизни русской Лапландии можно назвать главным, а зиму – основным временем года. Фотограф проехал 2500 километров по полуострову зимой, встречался с людьми и записывал рассказанные ими истории. Фотографии природы и следов присутствия человека, деталей быта и, конечно, портреты жителей полуострова хранят «дух места» методом «лоскутного одеяла». Эти кадры, собранные под одной обложкой, создают примерный, рисованный от руки атлас русской Лапландии, а истории персонажей наносят на эти карты детали, которых нет в кадре.

Книга будет интересна как поклонникам фотографии, так и всем, кто интересуется русским севером.