Книга Магни Л. «Легендарные фотографы современности и их шедевры»
Код товара : УТ-00064086
Артикул : 8549
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Описание
Кто-то из них говорил, что рожден фотографом, другие же выбирали этот путь позже. Они могут быть бесстрашными или эксцентричными, веселыми или грубыми, идеалистами. Но объединяет их одно: все они охвачены глубокой, непреходящей страстью к своей профессии. И они — величайшие фотографы своего времени. Фотография для них — это вся жизнь, а иногда и смерть.
Эта книга — история XX и XXI веков глазами величайших фотографов современности: Сесила Битона, Роберта Капа, Доротеи Ланж, Альфреда Эйзенштадта и других. Именно им принадлежат кадры, которые запечатлели радости и боли этого мира. Как до конца понять эти кадры? Как увидеть то, что хотел запечатлеть фотограф, и прочувствовать все до конца? Именно об этом книга «Легендарные фотографы современности и их шедевры».
Издание станет жемчужиной вашей коллекции и неоценимым подарком каждому, кто любит фотографию.
- Автор: Лаура Магни
- Издательство: Эксмо
- Год издания: 2020
- ISBN: 978-5-699-96239-6
- Кол-во страниц: 224
- Формат: 28.8 x 25.4 x 1.8
- Тип обложки: Твердая бумажная
- Тираж: 3000
- Вес: 1340 г
- Возрастные ограничения: 12+