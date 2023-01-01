Описание

Кто-то из них говорил, что рожден фотографом, другие же выбирали этот путь позже. Они могут быть бесстрашными или эксцентричными, веселыми или грубыми, идеалистами. Но объединяет их одно: все они охвачены глубокой, непреходящей страстью к своей профессии. И они — величайшие фотографы своего времени. Фотография для них — это вся жизнь, а иногда и смерть.

Эта книга — история XX и XXI веков глазами величайших фотографов современности: Сесила Битона, Роберта Капа, Доротеи Ланж, Альфреда Эйзенштадта и других. Именно им принадлежат кадры, которые запечатлели радости и боли этого мира. Как до конца понять эти кадры? Как увидеть то, что хотел запечатлеть фотограф, и прочувствовать все до конца? Именно об этом книга «Легендарные фотографы современности и их шедевры».

Издание станет жемчужиной вашей коллекции и неоценимым подарком каждому, кто любит фотографию.