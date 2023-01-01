Книга Чапник Г. «Правда не нуждается в союзниках. Фотожурналистика изнутри»
Код товара : УТ-00064094
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Описание
«Правда не нуждается в союзниках» («Truth Needs No Ally») – это своего рода учебное пособие, подробный путеводитель по фотожурналистике, руководство к действию для тех, кто хочет попасть в мир документальной фотографии, но не знает дороги. В своей книге Говард Чапник вдумчиво собирает образ фотожурналиста из мельчайших фрагментов, внимательно рассматривая каждый под микроскопом, он создает живописную и правдоподобную картинку. Делясь опытом (как положительным, так отрицательным) десятков своих коллег и подопечных, Чапник выстраивает своеобразную азбуку, в которой уделяется внимание каждому из аспектов деятельности фотожурналиста, а в качестве иллюстрирующей картинки приводится соответствующая история из жизни мэтров.
С тех пор, как была написана книга, мир очень сильно изменился. И хотя она не только не потеряла актуальности, но и, пройдя проверку временем, стала только важнее и интереснее для современных фотографов, закрывать глаза на эти изменения был бы глупо. Для того, чтобы сгладить для читателя переход от современного к вневременному, мы добавили в издание вводную главу. Ее написал Владимир Дудченко, один из руководителей агентства «Гринберг» и в свое время представитель крупнейших мировых фотоагентств в России. Это базовый курс, фундамент, опираясь на который можно смело начинать строить карьеру фотожурналиста.
- Автор: Говард Чапник
- Издатель: Клаудберри
- Год: 2016
- Язык: Русский
- Мягкая обложка
- Страниц: 456
- ISBN 978-5-903974-08-5
- Тираж: 3000
- Вес: 550 г
- Размеры: 205 х 140 х 35 мм