Бачок для проявки пленки Klaymor JC019 с 2 катушками
Код товара : УТ-00068122
Артикул : JC019
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Описание
Бачок для проявки пленки 135, 120 или 220 формата. Позволяет одновременно проявить 2 катушки «узкой» или «широкой» пленки. Выполнен из высококачественного пластика: устойчив к высоким температурам (до 100°), к действию фотохимии, к случайным падениям. Спирали обладают механизмом быстрого заряжания, что очень удобно, так как зарядка пленки должна осуществляться вручную. Данная позиция – близкий аналог оригинальных проявочных бачков фирмы Paterson: спирали взаимозаменяемы.
- Для проявки 2 катушек 135-й пленки используйте 2 катушки.
- Для проявки 2 катушек 120-й пленки раздвиньте одну из катушек и используйте сепаратор (в комплекте).
Конструкция бачка и катушек обеспечивает свободную циркуляцию фотохимии между слоями пленки, благодаря чему она проявляется равномерно и качественно.
Емкость бачка: 650 мл.