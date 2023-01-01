Кейс для хранения 5 фотопленок 120 или 220 формата («широкие»). Удобен для хранения и транспортировки пленки, если вы активно увлекаетесь аналоговой фотографией. Материал: АБС пластик. Размеры: 13.5 х 7.1 см. Вес 70 г. Выпускается в 2 цветах: черном и белом (ассорти).