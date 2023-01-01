Кейс для хранения фотопленки Klaymor JC005, 5х 120, черный / белый ассорти
Код товара : УТ-00068115
Артикул : JC005
590 ₽
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Описание
Кейс для хранения 5 фотопленок 120 или 220 формата («широкие»). Удобен для хранения и транспортировки пленки, если вы активно увлекаетесь аналоговой фотографией.
- Материал: АБС пластик.
- Размеры: 13.5 х 7.1 см.
- Вес 70 г.
- Выпускается в 2 цветах: черном и белом (ассорти).