Кейс для хранения пленки 135, 120 или 220 формата. Внутрь помещается 10 катушек «узкой» или 8 катушек «широкой» фотопленки, также можно расположить по 4 катушки обоих форматов. Удобен для хранения и транспортировки пленки, если вы активно увлекаетесь аналоговой фотографией. Материал: АБС пластик. Размеры: 14 х 6.2 х 5.6 см. Выпускается в 6 цветах (ассорти).