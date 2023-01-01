Кейс для хранения фотопленки Klaymor JC004, 10х 135 или 8х 120, цвета ассорти
Код товара : УТ-00068114
Артикул : JC004
690 ₽
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Описание
Кейс для хранения пленки 135, 120 или 220 формата. Внутрь помещается 10 катушек «узкой» или 8 катушек «широкой» фотопленки, также можно расположить по 4 катушки обоих форматов. Удобен для хранения и транспортировки пленки, если вы активно увлекаетесь аналоговой фотографией.
- Материал: АБС пластик.
- Размеры: 14 х 6.2 х 5.6 см.
- Выпускается в 6 цветах (ассорти).