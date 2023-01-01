Сливеры Klaymor для 135 пленки, 100 листов
Код товара : УТ-00066495
Артикул : KL 135-100
2 990 ₽
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Описание
Сливеры для архивного хранения фотопленки 135 формата. Защищают пленку от царапин и пыли. В каждый лист помещается 42 кадра (7 полосок по 6 кадров). Отверстия под скоросшиватель отсутствуют, но широкие поля позволяют при необходимости проделать их самостоятельно. 100 листов в упаковке.
Производитель: Shanghai Jian Cheng Technology Co. LTD, Китай.