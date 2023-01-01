Лабораторный таймер Klaymor DA014 Triple Timer
Код товара : УТ-00068124
Артикул : DA014
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Описание
Компактный цифровой лабораторный таймер. Работает как в режиме секундомера (прямой отсчет), так и в режиме обратного отсчета. Максимальная длительность: 100 часов с шагом 1 с. В режиме секундомера точность измеряется до 1/100 с. Установки сохраняются в постоянную память устройства. В режиме обратного отсчета возможно раздельно задать 3 временных установки с одновременным или индивидуальным запуском. По наступлении заданного интервала выдает звуковой сигнал в течение 1 минуты (если не будет отключен ранее). Громкость звука регулируется: высокая или низкая. Также есть функция работы в качестве часов, в 12- или 24-часовом формате.
Магнитное крепление позволяет закрепить таймер на любой железной поверхности (магнитной доске, дверце холодильника и так далее). Также имеется ножка-подставка и гнездо для подвешивания на гвоздик.
- Размеры: 9 х 6.8 х 2.5 см
- Размеры ЖК дисплея: 4 х 4.4 см
- Вес: 55 г (без батареек)
- Материал корпуса: АБС пластик
- Питание: 2 батарейки ААА (не входят в комплект)