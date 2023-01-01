Описание

Компактный цифровой лабораторный таймер. Работает как в режиме секундомера (прямой отсчет), так и в режиме обратного отсчета. Максимальная длительность: 100 часов с шагом 1 с. В режиме секундомера точность измеряется до 1/100 с. Установки сохраняются в постоянную память устройства. В режиме обратного отсчета возможно раздельно задать 3 временных установки с одновременным или индивидуальным запуском. По наступлении заданного интервала выдает звуковой сигнал в течение 1 минуты (если не будет отключен ранее). Громкость звука регулируется: высокая или низкая. Также есть функция работы в качестве часов, в 12- или 24-часовом формате.

Магнитное крепление позволяет закрепить таймер на любой железной поверхности (магнитной доске, дверце холодильника и так далее). Также имеется ножка-подставка и гнездо для подвешивания на гвоздик.