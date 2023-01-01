Бутылка Klaymor DA 013 предназначена для хранения готовой фотохимии: проявителей, фиксажей и других растворов. Благодаря гофрированной форме вы можете отрегулировать ее объем таким образом, чтобы раствор был всегда залит под самое горлышко: таким образом, он не будет окисляться от контакта с воздухом, что значительно увеличивает допустимые сроки хранения. Бутылка выполнена из устойчивого к фотохимии пластика, который не пропускает солнечный свет, что также важно для сохранности раствора. В комплекте идут 3 крышки разных цветов, чтобы позволяет быстро понять, что в какой бутылке содержится.