Карт-ридер Kingston USB 3.2 gen.1 MobileLite Plus microSD UHS-I/-II (уцененный)
Код товара : УТ-00068373
Артикул : MLPM (у)
Причина уценки:
Вскрыта упаковка
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Устройство чтения карт памяти MicroSD MobileLite Plus от Kingston стандарта USB 3.2 Gen 1 с поддержкой UHS-II и обратной совместимостью с картами microSD UHS-I. Повысьте эффективность работы за счет невероятной скорости UHS-II для более быстрой передачи файлов и времени обработки данных. Устройство имеет компактные размеры, что позволяет брать с собой в любую поездку и держать под рукой на работе. Карт-ридер лучше всего работает с картами памяти Kingston Canvas Go! microSD Plus или Canvas React Plus.
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 1
- Коннектор: USB-A
- Поддержка UHS: UHS-I, UHS-II
- Габаритные размеры: 36.6 х 20 х 7.5 мм
- Масса: 4.57 г
- Рабочая температура: от 0°C до 60°C
- Температура хранения: от -20°C до 70°C
- Совместимо с Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS X v. 10.10.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS™