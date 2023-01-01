Карт-ридер Kingston FCR-ML3C MobileLite Duo 3C для microSD (USB-C, USB-A)
Код товара : УТ-00056206
Артикул : FCR-ML3C
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
- Компактное и легкое устройство для чтения карт памяти microSD
- Двойной интерфейс поддерживает порты USB Type-A и USB Type-C
- Металлический корпус обеспечивает долговечность и портативность использования.
MobileLite Duo 3C компании Kingston – устройство для чтения карт памяти microSD, которое полностью совместимо как с новейшими моделями, имеющими порты USB Type-C, так и с устройствами, использующими интерфейс USB Type-A. Загружайте файлы и фотографии быстрее с помощью порта USB Type-C, который имеет универсальный разъем для простого подключения к различным устройствам. Это многофункциональное устройство совместимо с картами памяти microSD/SDHC/SDXC, UHS-I и поддерживает максимальную скорость передачи данных карт памяти последних поколений. Оно имеет двухлетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличается легендарной надежностью Kingston.