MobileLite Duo 3C компании Kingston – устройство для чтения карт памяти microSD, которое полностью совместимо как с новейшими моделями, имеющими порты USB Type-C, так и с устройствами, использующими интерфейс USB Type-A. Загружайте файлы и фотографии быстрее с помощью порта USB Type-C, который имеет универсальный разъем для простого подключения к различным устройствам. Это многофункциональное устройство совместимо с картами памяти microSD/SDHC/SDXC, UHS-I и поддерживает максимальную скорость передачи данных карт памяти последних поколений. Оно имеет двухлетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличается легендарной надежностью Kingston.