Карта памяти Kingston 32Gb CompactFlash Ultimate 600X (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073559 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, потертости. 790 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип карты памяти:CompactFlash Совместимость:CompactFlash Объем карты памяти:32 Гб Скорость обмена данными:600 x Скорость чтения до:90 Мб/с Скорость записи до:90 Мб/с Код товара: 138559

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации, потертости.

Комплектация: карта памяти.

Гарантия 90 дней.

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