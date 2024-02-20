Карта памяти Kingston 32Gb CompactFlash Ultimate 600X (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073559
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20
Причина уценки:
следы эксплуатации, потертости.
790 ₽
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Описание
Тип карты памяти:CompactFlash
Совместимость:CompactFlash
Объем карты памяти:32 Гб
Скорость обмена данными:600 x
Скорость чтения до:90 Мб/с
Скорость записи до:90 Мб/с
Код товара: 138559
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации, потертости.
Комплектация: карта памяти.
Гарантия 90 дней.
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