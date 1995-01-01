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Металлическая планка Kingma VL025 с 3 холодными башмаками для аксессуаров

  • VL025 с 3 холодными башмаками для аксессуаров
  • VL025 с 3 холодными башмаками для аксессуаров
  • VL025 с 3 холодными башмаками для аксессуаров
  • VL025 с 3 холодными башмаками для аксессуаров
  • VL025 с 3 холодными башмаками для аксессуаров
  • VL025 с 3 холодными башмаками для аксессуаров
  • VL025 с 3 холодными башмаками для аксессуаров
  • VL025 с 3 холодными башмаками для аксессуаров
  • VL025 с 3 холодными башмаками для аксессуаров
Код товара:УТ-00087716
Артикул:VL025

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлическая планка Kingma VL025 позволяет установить в один башмак на камере сразу несколько аксессуаров: например, пару осветителей и внешний микрофон или приемник от радиосистемы, также предусмотрены резьбовые гнезда 1/4"-20 и 3/8"-16 и монтажное гнездо 1/4" в основании. Может использоваться и с зажимами для мобильных телефонов.

  • Размеры: 145 х 28 х 25 мм
  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Вес: 56 г