Металлическая планка Kingma VL025 позволяет установить в один башмак на камере сразу несколько аксессуаров: например, пару осветителей и внешний микрофон или приемник от радиосистемы, также предусмотрены резьбовые гнезда 1/4"-20 и 3/8"-16 и монтажное гнездо 1/4" в основании. Может использоваться и с зажимами для мобильных телефонов.
Размеры: 145 х 28 х 25 мм
Материалы: алюминиевый сплав
Вес: 56 г
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