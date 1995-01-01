Металлическая планка Kingma VL025 позволяет установить в один башмак на камере сразу несколько аксессуаров: например, пару осветителей и внешний микрофон или приемник от радиосистемы, также предусмотрены резьбовые гнезда 1/4"-20 и 3/8"-16 и монтажное гнездо 1/4" в основании. Может использоваться и с зажимами для мобильных телефонов.

Размеры: 145 х 28 х 25 мм

Материалы: алюминиевый сплав

Вес: 56 г