Адаптер питания Kingma TC-W235, USB Type C, вместо Fujifilm NP-W235

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Код товара: УТ-00081486 Артикул: TC-W235 Код товара: УТ-00081486 Артикул: TC-W235 Область применения Питание Тип аксессуара Каплер (фальш-батарея) Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Каплер (фальш-батарея) Описание Адаптер питания («каплер») Kingma TC-W126 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Fujifilm NP-W235. Далее он подключается к универсальному USB аккумулятору или сетевому зарядному устройству: штекер USB Type C (необходимо, чтобы источник питания поддерживал функцию USB QC или PD, 9В 2А). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Встроенный контроллер обеспечивает защиту от перегрева, повышенного напряжения, повышенной силы тока, короткого замыкания, поэтому адаптер абсолютно безопасен для использования. Порядок подключения: установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь закройте дверцу отсека подключите адаптер к сетевому адаптеру или к портативному аккумулятору включите камеру Характеристики адаптера Входной ток: постоянный, 9 В, 2 А

Выходной ток: постоянный, 8.4 В, 2 А

Длина кабеля: 50 см (растягивается до 120 см) Совместимость Fujifilm X-H2S, X-H2,

Fujifilm X-T5, X-T4,

Fujifilm X-S20

Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II Видео Наш обзор

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