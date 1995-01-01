Адаптер питания Kingma TC-LPE6, USB type C, вместо Canon LP-E6 (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075717 Артикул : TC-LPE6 (у)

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Адаптер питания («каплер») Kingma TC-LPE6 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Canon LP-E6. Далее он подключается к универсальному USB аккумулятору или сетевому зарядному устройству: штекер USB Type C (необходимо, чтобы источник питания поддерживал функцию USB QC или PD, 9В 2А). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Задать вопрос Причина уценки: поврежденная упаковка 21% 1 890 ₽ 1 499 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Адаптер питания («каплер») Kingma TC-LPE6 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Canon LP-E6. Далее он подключается к универсальному USB аккумулятору или сетевому зарядному устройству: штекер USB Type C (необходимо, чтобы источник питания поддерживал функцию USB QC или PD, 9В 2А). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Встроенный контроллер обеспечивает защиту от перегрева, повышенного напряжения, повышенной силы тока, короткого замыкания, поэтому адаптер абсолютно безопасен для использования. Порядок подключения: установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь закройте дверцу отсека подключите адаптер к сетевому адаптеру или к портативному аккумулятору включите камеру Характеристики адаптера Входной ток: постоянный, 9 В, 2 А

Выходной ток: постоянный, 8.4 В, 2 А

Длина кабеля: 50 см (растягивается до 120 см) Совместимость Canon EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 6D, EOS 6D Mark II,

Canon EOS 7D, 7D Mark II, 60D, 70D, 80D, 5Ds, 5DsR,

Canon EOS R, EOS R5, EOS R6, EOS R6 Mark II

Canon XC10, XC15

другие камеры, работающие от аккумуляторов LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH

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