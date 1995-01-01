Адаптер питания Kingma TC-ENEL15, USB type C, вместо Nikon EN-EL15 (уцененный)
Код товара : УТ-00073821
Артикул : TC-ENEL15 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
1 650 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma TC-ENEL15 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Nikon EN-EL15. Далее он подключается к универсальному USB аккумулятору или сетевому зарядному устройству: штекер USB Type C (необходимо, чтобы источник питания поддерживал функцию USB QC или PD, 9В 2А). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Встроенный контроллер обеспечивает защиту от перегрева, повышенного напряжения, повышенной силы тока, короткого замыкания, поэтому адаптер абсолютно безопасен для использования.
Порядок подключения:
- установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
- закройте дверцу отсека
- подключите адаптер к сетевому адаптеру или к портативному аккумулятору
- включите камеру
Характеристики адаптера
- Входной ток: постоянный, 9 В, 2 А
- Выходной ток: постоянный, 8.4 В, 2 А
- Длина кабеля: 50 см (растягивается до 120 см)
Совместимость
- Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15